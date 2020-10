Musea blij dat kabinet geen extra beperkingen oplegt

De Museumvereniging is blij dat musea open mogen blijven. Dinsdag maakte het kabinet verscherpte coronamaatregelen bekend voor onder meer de horeca, winkels en sportverenigingen, maar voor musea verandert er niet veel. Het wordt verplicht een mondkapje te dragen en de museumcafĂ©’s moeten dicht, maar verder worden geen extra beperkingen opgelegd aan bijvoorbeeld het aantal bezoekers of de openingstijden.

De Museumvereniging is “verheugd dat het kabinet het belang van de culturele sector erkent en dat het vertrouwen heeft in de inzet van musea en het publiek om corona onder controle te krijgen,” aldus de vereniging in een reactie. De brancheorganisatie hield voorafgaand aan de persconferentie van het kabinet dinsdagavond rekening met alle mogelijke scenario’s, waaronder een algehele sluiting van musea.

Op dit moment geldt al een maximaal aantal bezoekers en een reserveringsplicht in musea. De vereniging zegt zich komende tijd “onverminderd” in te blijven zetten voor het ondersteunen van musea bij het naleven van de regels.