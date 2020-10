Rutte: geen verkoop alcohol, softdrugs tussen 20.00 en 07.00 uur

De verkoop van alcohol en softdrugs wordt tussen 20.00 uur en 07.00 uur verboden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook het nuttigen ervan in de openbare ruimte wordt verboden. Dat heeft premier Mark Rutte dinsdag bekendgemaakt.

Het verbod sluit aan op de sluiting van de horeca. Het kabinet wil ermee voorkomen dat het drankgelag zich verplaatst naar de straat. Bijvoorbeeld in supermarkten moeten bier en wijn dus ’s avonds achter slot en grendel.

Op de naleving van de regels gaat ook strenger worden gehandhaafd. Dat is afgesproken met de veiligheidsregio’s. Mensen op straat die zich niet aan de regels houden kunnen rekenen op een boete.

Het kabinet gaat met de detailhandel in gesprek om afspraken te maken over zaken als deurbeleid en het ontsmetten van winkelwagens en -mandjes. “Gaat het niet goed, dan kan een winkel per direct worden gesloten”, aldus Rutte.

Winkels die geen levensmiddelen verkopen moeten voorlopig om 20.00 uur de deuren sluiten. Koopavonden zijn er even niet bij.