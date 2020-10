‘Zonder financiële steun gaan alle concertzalen kapot’

De directeur van de Ziggo Dome en AFAS Live in Amsterdam snapt dat er maatregelen moeten worden genomen om het coronavirus in te dammen. Maar de dertig man publiek die de komende maand is toegestaan, slaat volgens hem nergens op. “In de praktijk betekent dit dat we weer een maand dicht kunnen”, aldus Danny Damman.

Hij noemt het “heel, heel zuur” dat de evenementenbranche de afgelopen maanden keihard heeft gewerkt voor een veilige omgeving voor het publiek en nu toch met nieuwe maatregelen te maken krijgt. “Het was na de afgelopen zeven maanden voor de meeste zalen al 5 over 12, niet meer 5 voor 12. De financiële reserves zijn er niet meer. Zonder steun, nationaal en lokaal, gaan alle zalen knock-out.”

Damman hoopt dat de regering snel duidelijk maakt wat de steunmaatregelen behelzen waar premier Mark Rutte dinsdag over sprak.

Nederlandse poppodia en muziekfestivals reageren allemaal verslagen op het nieuws dat alle zalen de komende weken nog maar dertig mensen mogen ontvangen. “We blijven ons uiterste best doen om óók voor dertig man publiek iets van troost te bieden in de gitzwarte tijden”, stelt directeur Berend Schans van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). “Maar rendabel is het voor de zalen al lang niet meer. We kunnen niet inschatten wat er mogelijk is en welke zalen zullen overleven. De financiële reserves zijn de afgelopen maanden wel opgesoupeerd.”

Schans heeft weinig begrip voor het feit dat alle scholen wel gewoon openblijven. “Er is nog geen besmetting geconstateerd in een concertzaal. Terwijl op scholen dagelijks talloze mails worden verstuurd over leerlingen en docenten met symptomen. Ik snap niet welke criteria het kabinet hanteert, als het echt alleen maar om het indammen van het aantal besmettingen gaat.”

Ook vrezen de concertpodia ernstig voor de Nederlandse artiesten die niet meer kunnen optreden de komende tijd. “Nederlandse zangers hebben zelden reserves en zijn niet georganiseerd in een brancheclub. Zij lopen dit jaar krankzinnig veel inkomsten mis; dat kan niet zonder gevolgen blijven.”