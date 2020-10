Bioscopen Pathé blijven open met 30 mensen per zaal

De bioscopen van Pathé en Euroscoop blijven aankomende tijd open. Dat meldt de bioscooporganisatie woensdag aan het ANP. De keten heeft besloten open te blijven voor maximaal dertig bezoekers per zaal.

Er worden evenwel geen alcoholische dranken verkocht en de cafés zijn gesloten. Popcorn of frisdrank kopen kan nog wel. “We doen er alles aan om onze bezoekers in alle veiligheid een prettige bioscoopervaring te bieden,” laat de organisatie weten.

In de bioscoop worden andere RIVM-maatregelen ook scherp in de gaten gehouden, zoals het dragen van mondkapjes door de medewerkers en voldoende afstand tussen de bezoekers. Er is naar eigen zeggen nog geen enkele corona-uitbraak geconstateerd in een Pathé-bioscoop en een bezoekje aan de bioscoop is daarom volgens de organisatie “een veilig uitje”.