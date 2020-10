Cultuurfonds steunt nog meer muziekpodia om coronaproof te worden

Het Kickstart Cultuurfonds doneert nog eens ruim 8 ton aan in totaal zeventien muziekpodia. Het fonds is een initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation en werkt samen met diverse andere private fondsen. Onder de podia zijn Luxor Live in Arnhem (100.000 euro) en het PAARD in Den Haag (55.710 euro). Met het geld kunnen ze hun podium coronaproof maken en hun publiek op een veilige manier ontvangen.

“Ondanks de verscherpte maatregelen die gisteren bekend zijn gemaakt, en de consequenties daarvan voor de culturele sector, wil Kickstart Cultuurfonds de sector – juist nu – blijven ondersteunen. De donaties zijn bedoeld om publiek weer te kunnen ontvangen zodra dat weer kan”, aldus een woordvoerster op woensdag.

Het Kickstart Cultuurfonds doneerde eerder ruim 1 miljoen euro aan 22 muziekpodia. Onder meer Paradiso in Amsterdam, De Meester in Almere, het Bimhuis in Amsterdam en De Pul in Uden ontvingen toen een deel van dat bedrag. Het fonds bevatte aanvankelijk 16 miljoen, te bestemmen voor verschillende culturele instellingen. Het bedrag is nu zo goed als vergeven. Er volgens nog twee tranches, voor producenten en musea, maar aanvragen kunnen niet meer worden ingediend, meldt de zegsvrouw.