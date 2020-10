Opiniepanel: maatregelen gedeeltelijke lockdown te laat

De nieuwe strenge maatregelen tegen het coronavirus komen te laat, vindt 74 procent van de deelnemers aan het opiniepanel van EenVandaag.

Hoewel veel deelnemers aan het onderzoek vinden dat het kabinet eerder had moeten ingrijpen, is 64 procent positief over de aangekondigde maatregelen. “Beter laat dan nooit”, verzuchtte een deelnemer. 11 procent vindt de timing van de dinsdag door premier Mark Rutte aangekondigde gedeeltelijke lockdown goed.

Voor de maatregel om de verkoop van alcohol en het gebruik van alcohol in de openbare ruimte na 20.00 uur te verbieden is de meeste bijval. De minste steun is er voor het sluiten van de horeca. Vier van de tien ondervraagden zijn daar niet blij mee. Mensen hebben er moeite mee dat restaurants, caf├ęs en discotheken over een kam worden geschoren. Ze hadden liever gezien dat restaurants beperkt open waren gebleven.

Het onderzoek is gehouden op 13 en 14 oktober. Er deden 23.008 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee.