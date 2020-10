Rutte en tien EU-leiders roepen om akkoord hoger klimaatdoel 2030

Elf EU-landen waaronder Nederland roepen de andere lidstaten in een gezamenlijke verklaring op in te stemmen met het voorstel van de Europese Commissie om de beoogde reductie van de CO2-uitstoot in de EU in 2030 op te voeren tot 55 procent ten opzicht van 1990. Eerder had de EU afgesproken de broeikasgasemissies met 40 procent te verminderen. Het klimaatdoel voor 2030 staat donderdag op de agenda van de 27 EU-leiders op hun najaarstop in Brussel.

Volgens de ondertekenaars, naast premier Mark Rutte onder anderen de Franse president Emmanuel Macron en de Spaanse premier Pedro Sánchez, zijn aanzienlijke emissiereducties “zowel nodig als mogelijk”, schrijven ze. “Wij staan ervoor om substantieel het huidige doel voor 2030 te overtreffen.” “Laten we, als een unie, een sterk en geloofwaardig antwoord geven op de klimaatcrisis en ons klimaatdoel voor 2030 verhogen tot minstens 55 procent, wat leidt tot klimaatneutraliteit in 2050.”

Opvallend is dat de handtekening van de Italiaanse premier Giuseppe Conte ontbreekt. Begin maart steunde Italië wel een oproep aan de commissie voor snelle aanscherping van de klimaatdoelen voor 2030. Het voorstel om de CO2-uitstoot in de EU niet met 40 maar 55 procent te verminderen kwam uiteindelijk vorige maand. In de verklaring aan de vooravond van de top zeggen de elf de nieuwe ambitie van het dagelijks EU-bestuur te verwelkomen. “We moeten het eens worden over een klimaatdoel van minstens 55 procent.”

In december spraken de 27 leiders af de EU in uiterlijk 2050 klimaatneutraal te krijgen. Op de top donderdag wordt wel gesproken over de nieuwe doelstelling voor 2030 maar een knoop wordt daar naar verwachting nog niet over doorgehakt.