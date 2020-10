Universiteiten verplichten mondkapjes al vanaf donderdag

Minstens twee Nederlandse universiteiten voeren donderdag al een mondkapjesplicht in voor de eigen binnenruimten. Het zijn die van Leiden en Maastricht. Daarmee lopen ze vooruit op de wettelijke plicht waar het kabinet nog op broedt. Ook de universiteit van Twente laat inmiddels weten dat iedereen daar binnen geacht wordt een masker te dragen.

De vereniging van universiteiten VSNU houdt op dit moment alleen het nu nog geldende dringende mondkapjesadvies aan, maar sluit niet uit dat er nog meer universiteiten zijn die alvast een plicht invoeren.

Met ingang van donderdag is in ieder geval op genoemde universiteiten een mondneusmasker verplicht voor iedereen die zich in hun gebouwen bevindt: studenten, docenten, onderzoekers en andere medewerkers plus bezoekers. Wie staat of loopt heeft een masker op, wie eenmaal ergens zit, bijvoorbeeld in een collegebank, mag het afdoen. Wie een bakje koffie haalt of even naar de wc gaat, moet het kapje weer opdoen.

Op de site van de Leidse universiteit zegt de staatsrechtdeskundige Wim Voermans overigens dat een wettelijke plicht binnen drie of vier dagen geregeld kan zijn door het kabinet. “De invoering van onze snelst tot stand gekomen wet, het ‘Bevriezingswetje eigen risico zorgverzekering’ uit 2017, nam niet meer dan drie dagen in beslag. Als het snel moet, kan het ook heel snel.”

Hij verwacht echter dat het nog wel even duurt: ‘Ik denk dat het kabinet afwacht tot de Coronawet – die al door de Tweede Kamer is aanvaard – ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen. De behandeling is voorzien op 26 oktober. Dan kan die Coronawet op 1 november in werking treden. De Coronawet is zo’n parlementaire wet die grondrechten kan beperken en artikel 58f. lid 4 van die wet maakt de instelling van een mondkapjesplicht mogelijk.”