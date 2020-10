Verbod op alcohol op straat via noodverordening geregeld

Het verbod op drinken op straat, dat woensdag om 22.00 uur ingaat en de komende weken geldt van 20.00 tot 07.00 uur, wordt geregeld via plaatselijke noodverordeningen. Het ministerie heeft een aanwijzing gegeven aan de veiligheidsregio’s, die het verbod vervolgens invoeren.

Het verbod geldt niet alleen voor de consumptie, maar ook voor het op zak hebben van alcohol. De boete bedraagt 95 euro. Dit zou ook gelden voor het op zak hebben en gebruiken van softdrugs, maar dat bleek in strijd met het gedoogbeleid.

De maatregelen die het kabinet sinds maart heeft getroffen werden ook via noodverordeningen geregeld. De coronaspoedwet van het kabinet moet daar een einde aan maken en als wettelijke basis dienen voor de coronamaatregelen.

De Tweede Kamer stemde vorige week in met de wet. Hij ligt nu bij de Eerste Kamer. De senaat vergadert in principe op 26 oktober over de wet, en stemt een dag later. Dan moet minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wel volgende week alle schriftelijke vragen van de senatoren beantwoorden.