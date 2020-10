Voorzitter kermisbond: ik begrijp het niet meer

Bij de exploitanten van kermisattracties is er veel frustratie dat zij wegens het coronavirus moeten sluiten, terwijl vergelijkbare branches de deuren open mogen houden. “Ik begrijp het niet meer”, zegt Atze Lubach, voorzitter van de Nationale Bond van Kermisbedrijfshouders (BOVAK).

Kermissen hebben te horen gekregen dat ze moeten sluiten wegens de nieuwe strengere coronamaatregelen. Maar volgens Lubach is er sprake van willekeur. Hij zegt dat pretparken, dierentuinen en zelfs staatscasino’s open mogen blijven.

“Ik snap het beleid dat je bewegingen van mensen wilt tegengaan om het virus te bestrijden. Maar op deze manier trek je niet één lijn en is er sprak van een lappendeken. Dit is gewoon valse concurrentie.”

Hij wijst erop dat mensen veelal te voet of op de fiets naar de kermis gaan, terwijl mensen al gauw de auto pakken om naar pretpark of dierentuin te gaan. In dat laatste geval zitten mensen binnen en dichter op elkaar, precies wat het kabinet wil tegengaan, aldus de voorzitter.

Lubach zegt dat zijn achterban verbaasd is en teleurgesteld. “De groepsapps ontploffen weer.”