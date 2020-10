Zakelijke hotelketen Postillion Hotels sluit tijdelijk deuren

De zakelijke hotelketen Postillion Hotels heeft besloten om vanaf donderdagochtend alle hotels tijdelijk te sluiten in verband met de nieuwe coronamaatregelen voor de horeca. Directeur Erik-Jan Ginjaar laat weten dat het niet meer rendabel is om open te blijven. “Ook willen we gehoor geven aan de oproep van de overheid om verantwoordelijkheid te nemen; op deze manier werken wij mee aan minder reisbewegingen.”

Premier Mark Rutte maakte dinsdagavond bekend dat alle eet- en drinkgelegenheden vanaf woensdagavond de deuren moeten sluiten. Voor hotels geldt een uitzondering, maar alleen voor de eigen hotelgasten. Postillion is echter sterk afhankelijk van de zakelijke markt. Denk aan het huisvesten van congressen.

Ginjaar zag na de persconferentie van Rutte van 28 september al de helft van de verwachte omzet verdwijnen. “Het zat eraan te komen”, zegt hij. “We zijn nu gelukkig beter voorbereid dan bij de eerste lockdown. We hebben in de zomer gereorganiseerd. Helaas moesten we afscheid nemen van 30 procent van het personeel. Maar nu zijn we wel bestand tegen een nieuwe klap.” Ginjaar verwacht dat de hotels weer zullen openen wanneer de maatregelen voor de horeca worden versoepeld.

Andere hotels blijven wel open. Algemeen directeur Rob Hermans van Fletcher Hotels ziet geen reden om zijn hotels te sluiten en is juist blij dat er voor hotels geen verdergaande maatregelen zijn getroffen door de overheid. “De restaurants en bars van de hotels mogen open blijven voor de gasten en dat heeft een duidelijk positief effect op het aantal boekingen vandaag”, vertelt Hermans.

Fletcher Hotels is gericht op toeristen en weekendjes weg, met name binnenlands toerisme, en heeft een goede zomer gedraaid. Volgens Hermans was het in de zomer zelfs iets drukker dan normaal. “Uiteindelijk hebben we de lockdown van het voorjaar nog niet kunnen compenseren. Maar de zomer verlichtte wel de pijn en we hoefden gelukkig geen personeel te ontslaan.” Momenteel zijn er vrijwel alleen nog maar Nederlandse gasten in de meer dan honderd Fletcher hotels; Duitsers en Belgen blijven weg vanwege een negatief reisadvies voor Nederland.

Ook NH Hotels ziet geen reden om de hotels te sluiten. “Er zijn nog gasten en de restaurants mogen open blijven, we kunnen dus gewoon open blijven”, aldus een woordvoerster. Over een mogelijke reorganisatie kan de zegsvrouw geen uitspraken doen.