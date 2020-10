‘Feest op Plein in Den Haag was momentopname’

De beelden van de feestende menigte in een overdekt terras op het Plein in Den Haag woensdagavond was “een momentopname”. Dat laat een medewerkster van het restaurant Luden weten in reactie op de commotie die daarover is ontstaan.

Op het terras werd uitbundig feest gevierd vlak voor het moment dat de horeca voor vier weken dicht moet. Politici spraken er schande van. De medewerkster laat weten dat het restaurant mogelijk later deze donderdag nog met officiële reactie zal komen.

Bij Omroep West meldt restauranteigenaar John Prins dat hij de reacties wat overtrokken vindt. Hij weerspreekt dat de politie en handhavers het feest hebben beëindigd, zoals de gemeente beweert. “Ik heb om 21.30 uur zelf de muziek uitgezet. Ik neem altijd mijn verantwoordelijkheid, maar ik ben geen politieagent en ik kan geen boetes uitdelen”, zegt Prins. “Op video’s is te horen dat er wordt gezegd ‘blijf zitten, blijf zitten’.”

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag liet in een reactie weten het feestgedruis bij de horecazaak “volstrekt onverantwoord” te vinden. Hij wil onderzoeken wat voor stappen de gemeente kan ondernemen tegen de zaak en de bezoekers.