Oud-officier Teeven maakt in proces-Holleeder reis door verleden

De advocaat van Willem Holleeder, Sander Janssen, heeft oud-staatssecretaris en voormalig officier van justitie Fred Teeven donderdag onderworpen aan een spervuur van vragen over een lange reeks oude zaken over zware misdaad. Teeven getuigt in het proces in hoger beroep tegen Holleeder, die tot levenslang is veroordeeld wegens het geven van een aantal liquidatieopdrachten.

Teeven (62) was in de periode 1993-2006 officier van justitie. In die hoedanigheid was hij betrokken bij de vervolging van tal van kopstukken uit de onderwereld. De meeste behoorden tot de zogeheten Hollandse netwerken. Bekende verdachten die met Teeven te maken kregen waren onder anderen Cor van Hout en Johan V., alias de Hakkelaar. Ook Holleeder heeft, in een eerdere zaak, met aanklager Teeven te maken gehad.

“We gaan terug in de tijd”, kondigde raadsman Janssen aan het begin van het getuigenverhoor aan. Hij heeft circa dertig pagina’s met vragen. Het verhoor zal zeker tot het eind van de dag duren. Mogelijk is er nog een extra dag nodig. Het proces vindt plaats in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol.

Holleeder is veroordeeld voor onder meer het uitlokken van de liquidaties van vastgoedbaron Willem Endstra en zijn vroegere criminele partner Van Hout. Hij heeft altijd ontkend en zegt dat anderen verantwoordelijk zijn voor de diverse moordopdrachten. Aan de hand van getuigenverhoren proberen Holleeder en zijn advocaten die ‘alternatieve scenario’s’ geloofwaardig te maken voor de rechter. Een van die scenario’s is dat de moord op Van Hout moet worden toegeschreven aan de criminelen Sam Klepper en John Mieremet. Beiden zijn zelf ook geliquideerd, in respectievelijk 2000 en 2005.

In het verhoor van Teeven komt een keur aan onderzoeken en bekende en minder bekende onderwereldfiguren voorbij. Omdat veel van de vragen gaan over een ver verleden (soms langer dan 25 jaar geleden), kan de oud-officier niet overal antwoord op geven. Ook door zijn geheimhoudingsplicht kan hij niet altijd man en paard noemen.