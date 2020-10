Voormalig ‘crimefighter’ Teeven getuigt in strafzaak Holleeder

Voormalig officier van justitie en oud-staatssecretaris Fred Teeven getuigt donderdag in het strafproces in hoger beroep tegen Willem Holleeder, in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Teeven stond in zijn tijd als officier bekend als ‘crimefighter’ en heeft veel zaken rond de zogeheten ‘Hollandse netwerken’ gedaan. Holleeder geldt als een van de laatste grote vertegenwoordigers daarvan.

De rechtbank veroordeelde Holleeder (62) vorig jaar tot een levenslange gevangenisstraf wegens het geven van vijf moordopdrachten. Onder anderen vastgoedbaas Willem Endstra en de criminelen John Mieremet en Cor van Hout behoren tot de slachtoffers.

Holleeder ontkent. Voor de rechtbank hebben hij en zijn advocaten tal van alternatieve scenario’s over het voetlicht gebracht. Niet Holleeder, maar anderen zouden achter de diverse liquidaties hebben gezeten. De rechtbank ging daar niet in mee. Belangrijke getuigen tegen Holleeder zijn zijn zussen Astrid en Sonja. Zij hebben belastend over hem verklaard.

In hoger beroep heeft het hof Holleeder en zijn advocaten ruim de gelegenheid gegeven de alternatieve scenario’s handen en voeten te geven, onder meer aan de hand van 22 getuigen. Daaronder ook meerdere criminele kopstukken, zoals Dino Soerel en Mink K.