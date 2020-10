‘2021 wordt het jaar van de coronavaccins’

Het zal “heel moeilijk, vrijwel onmogelijk” worden om nog voor het einde van het jaar een vaccin tegen het coronavirus op de markt te brengen, maar in de loop van volgend jaar komen “zeer waarschijnlijk” meerdere vaccins beschikbaar. Dat heeft de directeur van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), Guido Rasi, vrijdag gezeg tegen de Italiaanse zender Sky TG24.

“Het jaar van het vaccin zal 2021 zijn, en we hopen dat dit het jaar van vaccins zal zijn, meer dan één”, vertelt Rasi. Het EMA bestudeert momenteel twee potentiële vaccins. Dit zijn AZD1222 van AstraZeneca en de universiteit van Oxford, en BNT162b2 van de bedrijven BioNTech en Pfizer. In de loop van volgende week komt daar waarschijnlijk een derde kandidaat bij. Rasi heeft de naam daarvan niet bekendgemaakt.

Zo’n studie wordt een ‘rolling review’ genoemd. Daarbij kijkt het EMA mee met de onderzoekers naar de binnenkomende resultaten, nog voordat een officiële aanvraag is ingediend. Het EMA kan dan sneller een besluit over toelating nemen.

Het EMA gaat over de toelating van vaccins en geneesmiddelen tot de Europese markt. De organisatie is in Amsterdam gevestigd.