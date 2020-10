Venloos ziekenhuis VieCuri schaalt reguliere zorg af

Ook VieCuri in Venlo stelt vanaf maandag een deel van de geplande operaties uit. Twee van de tien operatiekamers sluiten, en dat treft volgens het ziekenhuis 10 tot 15 patiënten per dag. De gewone zorg wordt afgeschaald omdat het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in Noord-Limburg fors oploopt. De afspraken op de poli’s gaan vooralsnog wel door, maakte VieCuri vrijdag bekend.

Afschalen van de gewone zorg is nodig omdat er relatief veel patiënten met corona zijn opgenomen. Die moeten in isolatie verpleegd worden. Hun aantal neemt zowel op de verpleegafdelingen als op de ic flink toe, verwacht het ziekenhuis. “We willen voldoende bedden beschikbaar hebben om patiënten te kunnen opvangen die via de Spoedeisende Hulp binnenkomen en acuut onze zorg nodig hebben”, aldus IJsbrand Schouten van de Raad van Bestuur van VieCuri. “Daarnaast is landelijk afgesproken dat ziekenhuizen elkaar helpen en patiënten overnemen als dat nodig is.”

De acute zorg, verloskundige zorg, cardiologische spoedzorg en zorg aan patiënten met kanker blijft volgens het ziekenhuis overeind. Ook kunnen huisartsen nieuwe patiënten blijven doorverwijzen.