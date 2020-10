Ergernis in Tweede Kamer over vakantie koning Willem-Alexander

In de Tweede Kamer is met ergernis gereageerd op het vakantiebezoek van koning Willem-Alexander aan Griekenland. Oppositiepartij GroenLinks wil opheldering van minister-president Mark Rutte. “Als de koning nu op vakantie gaat is dat echt het verkeerde signaal aan Nederland”, vindt fractievoorzitter Jesse Klaver.

“De regering vraagt mensen om zoveel mogelijk thuis te blijven en af te zien van allerlei dingen waar ze naar uitgekeken hebben”, zegt Klaver. “Dan helpt het niet als er berichten opduiken de koninklijke familie het vliegtuig naar Griekenland pakt.”

Kamerlid Joost Sneller van regeringspartij D66 noemt het “onverstandig en onbegrijpelijk” dat de koning naar Griekenland is gereisd. Juist gezien de “voorbeeldfunctie” die het staatshoofd heeft, had hij gehoor moeten geven aan de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk “in je eigen omgeving te blijven”.

SP’er Ronald van Raak vindt het niet bij de “geest van deze tijd” passen dat Willem-Alexander op vakantie gaat. Liever ziet hij dat de koning rechtsomkeert maakt. Ook hekelt hij de geheimzinnigheid rondom de reis. “Dit moet gewoon gezegd kunnen worden, het is geen staatsgeheim.”