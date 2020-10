Grapperhaus kijkt graag nog eens naar blowverbod in avond

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat toch nog eens kijken of er een verbod op het bezit en gebruik van softdrugs in de avond en nacht op straat kan komen. Die maatregel werd eerder deze week door het kabinet aangekondigd, maar bleek later niet handhaafbaar.

De Tweede Kamer wil echter dat het kabinet alsnog gaat kijken naar een dergelijk blowverbod. Een motie van de christelijke partijen SGP, CDA en ChristenUnie kreeg steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. Grapperhaus is “blij” met de motie.

“Met dit punt van de Kamer wil ik heel graag aan de slag”, zei hij vrijdag. Hij erkent wel dat het “lastig” wordt. Het blowverbod kwam er deze week niet omdat het volgens juristen strijdig is met het gedoogbeleid.

Het bezit en gebruik van alcohol is sinds deze week al wel tussen 20.00 uur en 07.00 uur in de openbare ruimte verboden. Dat moet voorkomen dat mensen samen op straat gaan drinken. De SGP vindt het niet uit te leggen dat er wel een verbod komt op het drinken van alcohol in de openbare ruimte, maar niet voor softdrugs.