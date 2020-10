Henk Krol ruziet met nieuwe partijgenoten, dreigt met vertrek

De politieke samenwerking tussen Tweede Kamerlid Henk Krol en senator Henk Otten staat op losse schroeven. Binnen hun Partij voor de Toekomst is ruzie ontstaan over de vermeende politieke ambities van Otten en over het royement van penningmeester Pieter Bogaardt. Dat bevestigen ingewijden na publicaties in het AD en NRC.

In een e-mail die in handen is van het ANP noemt Krol het “onbehoorlijk en onfatsoenlijk” dat Bogaardt zonder enig overleg met hem uit de partij is gezet. Hij roept Otten op het royement van zijn vertrouweling in het partijbestuur te herroepen. “Zo niet dan zal ik mijn positie heroverwegen.”

Otten zit sinds zijn vertrek bij Forum voor Democratie met zijn eigen fractie in de Eerste Kamer. Krol vertrok dit voorjaar op zijn beurt met slaande deuren, maar met behoud van zijn zetel, bij 50PLUS. De twee sloegen afgelopen zomer de handen ineen. Een partij die zowel in de Tweede als de Eerste Kamer vertegenwoordigd is, krijgt meer voor elkaar, was de gedachte daarachter.

Tot ongenoegen van Krol zou Otten volgend jaar de oversteek willen wagen naar de Tweede Kamer. Zelf spreekt Otten dat met klem tegen. Bogaardt zou volgens hem die verhalen de wereld in hebben geholpen, mede daarom is hij uit de partij gezet. Als penningmeester had hij bovendien beloofd 2 ton binnen te halen voor de partijkas. “Dat geld is er nooit gekomen, en vervolgens gaat hij zich wel met van alles en nog wat bemoeien”, aldus Otten.