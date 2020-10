Ministerie verlengt afspraken om huisuitzettingen te voorkomen

Mensen die in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis moeten ook de komende maanden zoveel mogelijk behoed worden voor huisuitzettingen. Afspraken die het ministerie van Binnenlandse Zaken eerder dit jaar daarover maakte met verhuurders, worden verlengd tot ten minste 1 januari.

Het ministerie sloeg eind maart, aan het begin van de crisis, de handen ineen met verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten om te voorkomen dat mensen op straat komen te staan. Bij elkaar zijn deze partijen goed voor 80 procent van alle huurhuizen in Nederland.

Mensen die hun huur niet konden betalen kregen bijvoorbeeld een huurkorting of een betalingsregeling. In andere gevallen werd de huur tijdelijk opgeschort. Hierdoor nam in de eerste helft van 2020 het aantal uitzettingen met meer dan 50 procent af, aldus het ministerie.

Bij extreme overlast of criminele activiteiten wordt er wel alsnog overgegaan tot uitzetting. Ook als het de verhuurder niet lukt contact te leggen met een huurder, de huurder weigert mee te werken aan een betalingsregeling of er sprake is van een enorme stapeling van schulden, kan er van de afspraken worden afgeweken.

De afspraken lopen nu in ieder geval tot begin volgend jaar. Dan gaat het ministerie opnieuw met de verhuurders bekijken of verdere verlenging noodzakelijk is.