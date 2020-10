Nieuw record: 7997 nieuwe coronabesmettingen gemeld

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 7997 nieuwe coronagevallen geregistreerd, een nieuw dagrecord. Op donderdag had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 7825 positieve tests gemeld. Het waren er aanvankelijk 7833, maar dat is vrijdag bijgesteld.

Amsterdam-Amstelland telde 798 positieve tests, waaronder 676 in Amsterdam. In Rotterdam-Rijnmond kwamen er 688 positieve tests bij. Daaronder zijn 330 in Rotterdam. De provincie Utrecht telde 781 nieuwe gevallen, waarvan 263 in de gemeente Utrecht. In Midden- en West-Brabant kwamen 634 besmettingen aan het licht en in Haaglanden 632. Tilburg, Almere, Enschede en Zaanstad registreerden meer dan 100 positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 50.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 212.000 mensen in Nederland positief getest. Binnen twee maanden is het aantal gevallen verdrievoudigd. Op 1 september stond de teller op 71.000 positief geteste mensen.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 17. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend waren 29 sterfgevallen gemeld.