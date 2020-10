Rotterdams restaurant Joelia beëindigt hotel-diner-arrangementen

Het Rotterdams sterrenrestaurant Joelia is per direct gestopt met de hotel-diner-arrangementen die het aanbood. Dat heeft Mario Ridder van Joelia vrijdag gemeld. Hij zei dat dit besluit is genomen in goed overleg met de gemeente Rotterdam.

Joelia aan de Coolsingel bleef ondanks de coronamaatregelen toch mensen ontvangen omdat ze via het naastgelegen Hilton Hotel naar binnen konden. Voor 10 euro extra werden ze daar dan als hotelgast geregistreerd.

Volgens het restaurant was van een slimme ‘truc’ om toch open te kunnen blijven geen sprake. “We bieden onze klanten al jaren de mogelijkheid aan van een combinatiepakket waarin een afspraak bij ons gekoppeld kan worden aan een verblijf in het hotel. We doen nu niets anders”, aldus Ridder.

De negatieve media-aandacht die het arrangement kreeg, heeft het restaurant als vervelend ervaren. “Het zijn moeilijke tijden voor iedereen en het is nooit onze bedoeling geweest om mensen voor het hoofd te stoten.” Het restaurant blijft wel open voor afhaaldiners.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) gaf vrijdagochtend al aan dat deze vorm wat hem betreft niet de bedoeling is. “Het idee is dat een hotel met inachtneming van de strenge coronamaatregelen de keuken open kan houden. Ik vind zelf dat dat niet zo ver gaat dat je met een restaurant, al is het vlak in de buurt, een afspraak maakt en zegt ‘weet je wat, doen jullie wat op de prijs, dan boeken wij zogenaamd de kamer’. Dat valt niet onder de uitzonderingen.”