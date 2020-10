‘Rutte had koning moeten behoeden voor omstreden vakantie’

Minister-president Mark Rutte had koning Willem-Alexander moeten waarschuwen dat zijn vakantie naar Griekenland gezien de aangescherpte coronamaatregelen beter niet kon doorgaan. Dat vinden verscheidene partijen in de Tweede Kamer. Dat de koning zijn vakantie afbreekt, kan op instemming rekenen.

Kamerlid Joost Sneller van D66 noemt het “een verstandig besluit” dat de koning direct terugkeert. “Het is goed dat de koning zich rekenschap geeft van alle Nederlanders die zich inspannen om samen corona te overwinnen. Het was beter geweest als de premier de koning hiervoor behoed had.”

PvdA’er Attje Kuiken is blij dat de koning nu ook inziet dat zijn vakantie “geen goed voorbeeld” was. “De vraag is nu waarom de premier in zijn ministeriële verantwoordelijkheid de koning hier niet voor heeft behoed, terwijl hij deze week alle Nederlanders nog opriep om terughoudend te zijn met vakanties.”

GroenLinks-leider Jesse Klaver wil van Rutte weten of die wist van de vakantieplannen van de koning, en zo ja, waarom hij die niet heeft ontraden. Dat de koning naar Griekenland vertrok noemt hij “een inschattingsfout”, zijn onmiddellijke terugkeer het “enige juiste besluit”.

SP-Ḱamerlid Ronald van Raak spreekt van “een wijs besluit van de koning en een les voor de toekomst”. Hij hekelde eerder al de “geheimzinnigheid” rond de reis van het staatshoofd naar zijn vakantiehuis in Griekenland.