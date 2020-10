Hersteld Hervormde Gemeente Staphorst laat meer dan 30 mensen toe

De Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst houdt zondag drie kerkdiensten, waarvoor gemeenteleden volgens een roosterindeling persoonlijk worden uitgenodigd. “Dertig mensen zullen er zeker zitten”, aldus de scriba zaterdagavond. Maar de kans dat het er veel meer zijn, is groot. Een maximum aantal wil hij niet noemen. “Er zullen beduidend minder mensen zijn dan we hebben uitgenodigd. Veel mensen zitten in quarantaine of ze behoren tot de risicogroep.”

De Hersteld Hervormde Kerk (HHK) gaf vrijdag het dringende advies om per locatie een maximum van dertig bezoekers per dienst aan te houden. Daarmee gaf de koepelorganisatie gehoor aan de oproep van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om de landelijk geldende groepsgrootte voor één openbare ruimte na te leven.

De diensten in Staphorst vinden plaats verdeeld over drie gebouwen: de Dorpskerk zelf, de Leerkamer en het dienstgebouw en beginnen om 09.30, 14.00 en 19.00 uur. “We houden zondag niet één maar twee kerkbanken vrij, waardoor mensen uit verschillende huishoudens ruim drie meter van elkaar af zitten.”

Eerder op zaterdag meldde de Gereformeerde Gemeente Barneveld-Centrum dat zondag maximaal 250 kerkgangers welkom zijn in de Rehobothkerk en dat zij de eredienst op een veilige en verantwoorde manier kunnen bijwonen.