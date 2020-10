‘Nederlanders vinden Griekse vakantie koning onverstandig’

Vrijwel alle Nederlanders (91 procent) vinden dat koning Willem-Alexander had moeten bedenken dat een vakantie in Griekenland in coronatijd onverstandig is, ongeacht het advies van premier Mark Rutte. Dat komt naar voren uit een enquête van Hart van Nederland onder bijna 4000 Nederlanders die deelnemen aan het panel van het SBS-programma. Voor 65 procent van de ondervraagden heeft het aanzien van het koningshuis een deuk opgelopen.

De koning liet vrijdag meteen weten dat hij zijn vakantie zou afbreken. Hij en zijn gezin keerden zaterdagavond terug in Nederland. Rutte was op de hoogte van de vakantieplannen van de koning en koningin Máxima. Dat leidde tot veel ophef onder Kamerleden en op sociale media, vooral omdat Rutte dinsdagavond tijdens zijn persconferentie iedereen had opgeroepen onnodige reizen uit te stellen.

Rutte had de koning moeten waarschuwen dat zijn vakantie naar Griekenland gezien de aangescherpte coronamaatregelen beter niet kon doorgaan, vinden veel partijen in de Tweede Kamer.