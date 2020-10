20 rechercheurs onderzoeken fatale schietpartij Ridderkerk

De politie heeft twintig rechercheurs gezet op de fatale schietpartij van zaterdag in Ridderkerk. Een 30-jarige man uit Oud-Beijerland kwam daardoor om het leven, een 32-jarige man uit die plaats ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De politie pakte zaterdag twee mensen op in de zaak. Een 32-jarige vrouw is vrijgelaten maar blijft wel verdachte, meldt de politie zondag. De andere verdachte, een man van 33, zit nog wel vast. Beiden komen uit Rotterdam.

De politie kreeg rond 15.15 uur een melding dat een auto zou zijn beschoten in het winkelcentrum Bolnes in Ridderkerk. Een kleine 2 kilometer verderop, op de Oostdijk in Rotterdam, troffen agenten de beschoten auto aan met daarin twee zwaargewonde mannen. De 30-jarige man overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. De ander was de bestuurder van de auto.

Wat de betrokkenheid van de twee verdachten bij de schietpartij is, wordt nog onderzocht. De politie vraagt mensen die camerabeelden hebben gemaakt van het incident of die er getuige van waren, zich te melden.