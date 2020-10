Brand op industrieterrein in Heerhugowaard

In twee panden van Caravan Service Centre op een industrieterrein aan de Stevinstraat in Heerhugowaard heeft zaterdagavond en -nacht een felle brand gewoed. Een pand is volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio verloren gegaan, het tweede liep brandschade op. Twee aanpalende gebouwen hebben rook en roetschade opgelopen.

De brand ontstond in een gebouw waarin een autospuiterij was gevestigd en sloeg over naar een naastgelegen pand waarin caravans stonden gestald. De brandweer wist te voorkomen dat twee andere gebouwen in de brand gingen. Rond 00.15 uur was de brand onder controle. Er is volgens de veiligheidsregio een kleine hoeveelheid asbest vrijgekomen. Die wordt opgeruimd.

Volgens de woordvoerster is de oorzaak onbekend, al wordt brandstichting uitgesloten.