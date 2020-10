Ggz ziet meer depressies en stress bij jongeren

Ggz-instellingen maken zich grote zorgen over de gevolgen van de coronapandemie voor de geestelijke gezondheid van vooral kinderen en jongeren, maar ook kwetsbare groepen zoals verslaafden, daklozen en ouderen.

Volgens onderzoek van de Nederlandse ggz hebben jongeren meer stress, last van depressies en krijgen ze te maken met gevaarlijke situaties, veroorzaakt door een gebrek aan contact met volwassenen. In de verslavingszorg ziet de koepelorganisatie dat cliënten zich onttrekken aan de zorg en vereenzamen. Ook ouderen vereenzamen.

“De problemen die we zien, zijn acuut en moeten geadresseerd worden om groepen die nu al door het ijs dreigen te zakken te helpen. Daarbij is extra oog nodig voor kinderen en jongeren”, aldus de organisatie. De huidige gedeeltelijke lockdown brengt volgens de ggz risico’s met zich mee. “Een gehele lockdown zal veel schade aanrichten in de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze doelgroep.”