Henk Krol wil door in de politiek na vertrek uit eigen partij

Henk Krol gaat de verkiezingen in met zijn eigen partij, nadat hij uit de Partij door de Toekomst is gestapt. Krol bevestigt een bericht van RTL Nieuws hierover. Krol liet zondag weten de partij te verlaten die hij in mei van dit jaar zelf oprichtte.

Hij stapt uit die partij na een ruzie met oud-Forum voor Democratie-bestuurslid Henk Otten. Hij en Krol besloten eerder dit jaar samen verder te gaan. Otten was na een conflict uit Forum voor Democratie gezet, Krol verliet met slaande deuren 50PLUS, waarvoor hij jarenlang het boegbeeld was.

Partijvoorzitter Otten heeft een bestuurslid uit de partij gezet. Krol vroeg Otten daarop ontslag te nemen, maar een reactie hierop bleef uit, aldus Krol. Het voormalig boegbeeld van 50PLUS zegt ook dat een medewerker “ernstig door een van de senatoren is bedreigd”. Bovendien gaat volgens Krol het verhaal dat Otten zichzelf graag op de nummer twee op de verkiezingslijst wilde plaatsen, om na de verkiezingen de macht over te nemen.

Otten gaat door met de Partij voor de Toekomst, en Krol besluit ook verder te gaan. Eerder op zondag zei hij hier nog over na te willen denken. “Er zijn bijna 250.000 mensen die hun vertrouwen in mij hebben gesteld”, zegt Krol over de voorkeursstemmen die hij als lijsttrekker voor 50PLUS binnenhaalde in 2017. Bovendien wilde 98 procent van de leden hem opnieuw als lijsttrekker, benadrukt hij. “Zolang mijn gezondheid het toelaat, moet ik iets voor die mensen betekenen.”

Voorlopig zal hij even verder gaan als ‘Lijst Henk Krol’ maar “er is al een titel in de maak”. Intussen wordt er een website opgezet en kan Krol “weer even door”. Na het bericht dat hij toch de stekker uit samenwerking met Otten trekt, werd hij naar eigen zeggen “bedolven met positieve mails. Ja hoor, er zaten ook twintig gekkies tussen”, maar dat hij zoveel steun heeft ontvangen, maakt dat hij aan de verkiezingen van maart volgend jaar wil meedoen, stelt Krol. “Ik doe het niet voor het baantje, ik doe het voor die mensen.”