Kerken Barneveld en Staphorst laten meer dan 30 mensen toe

De Gereformeerde Gemeente Barneveld-Centrum laat zondag meer dan dertig bezoekers per dienst toe. Hoeveel het er zullen worden is afwachten, maar volgens de kerk zelf kunnen er maximaal 250 kerkgangers de dienst bijwonen met inachtneming van de afstandsregel. De Rehobothkerk telt 2000 zitplaatsen. Er zijn zondag drie zogeheten leesdiensten, waarbij er geen predikant is maar een ouderling voorleest uit de Bijbel.

Vorige zondag hield de Rehobothkerk drie diensten waar per keer 400 tot 450 mensen aanwezig waren. Eerder waren er driemaal 600 mensen in de kerk.

Een ander kerkgenootschap, de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), heeft het maximale aantal kerkgangers wel afgeschaald naar dertig per dienst, kinderen onder de twaalf daarbij niet meegerekend. Ook wordt mensen gevraagd bij het in- en uitgaan van de kerk een mondkapje te dragen. Daarmee geeft de koepelorganisatie gehoor aan de oproep van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om zich binnen één ruimte te houden aan de landelijk geldende groepsgrootte. Verschillende kerken van dit genootschap, onder meer in Staphorst, lieten eerder wel veel meer dan dertig mensen toe bij een dienst.

De kerk in Staphorst liet zaterdag weten dat ook zondag weer te zullen doen, maar kon geen aantallen noemen. De gemeenteleden zijn volgens een rooster uitgenodigd om een van de drie diensten op deze dag bij te wonen, die elk ook nog worden verdeeld over drie locaties: de Dorpskerk, het Leergebouw en het dienstgebouw.