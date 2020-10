Na vertrek van Krol wil oud-FVD’er Otten door met nieuw boegbeeld

Henk Otten wil na het vertrek van Henk Krol uit de Partij voor de Toekomst door in de politiek. Na een “turbulente tijd” richt hij zich met de partij op de verkiezingen. Hij gaat op zoek naar een nieuwe leider, maar wil daar wel de tijd voor nemen.

“Ik werd wakker gebeld door de pers, ik wist van niets”, zegt Otten over het persbericht waarin Krol zijn vertrek aankondigt. De ruzie tussen kamp-Krol en kamp-GO (Groep Otten) was al een tijdje gaande. Met het vertrek van Krol is er volgens Otten nu een “duidelijke scheidslijn” tussen de twee kampen. “De mensen van Krol waren helemaal gepokt en gemazeld in die ruziecultuur. Ze moesten nog afkicken van dat geruzie bij 50PLUS.”

De verwijten tussen beide politici vliegen over en weer. De rechterhand van Otten, senator Jeroen de Vries, zou een woordvoerder hebben bedreigd, zegt Krol. Die woordvoerder en de secretaresse van het voormalig boegbeeld van 50PLUS zouden “alles via de pers uitvechten, eeuwige roddel en achterklap”, zegt Otten op zijn beurt.

Waar Krol na jarenlang geruzie uit 50PLUS stapte, werd Otten uit Forum voor Democratie gegooid na een explosief conflict tussen hem en mede-oprichter Thierry Baudet. De Partij voor de Toekomst bestond nog maar net toen mede-oprichter Femke Merel van Kooten-Arissen (ex-Partij voor de Dieren en 50PLUS) de partij al verliet. Aanleiding was onder meer de lastige samenwerking met Otten. Na het vertrek van Van Kooten-Arissen zit Krol als eenmansfractie in de Tweede Kamer. GO telt twee zetels in de senaat.

Otten is blij dat hij ervoor heeft gezorgd dat “GO al snel de baas werd”. Een van de voorwaarden voor de fusie tussen de twee partijen was dat het bestuur in handen was van ‘kamp-Otten’. Hijzelf is partijvoorzitter, De Vries is secretaris en Robert Baljeu (ook oud-FVD) bestuurslid. De ruzie met Henk Krol ontstond ook doordat zij collega-bestuurslid Pieter Bogaardt (penningmeester) hadden geroyeerd.

Na het vertrek blijven dus vooral Ottens mensen over. “GO is nu Partij voor de Toekomst”, legt Otten uit. Hij wil met een fris “en jonger” gezicht de verkiezingen in. De verkiezingen zijn al in maart, maar haast heeft Otten nog niet met zijn zoektocht. “We hebben liever een goede lijsttrekker dan een snelle lijsttrekker.” Hij heeft een aantal kandidaten op het oog maar “de meeste mensen zijn nu vooral met corona bezig”.

Otten wil dus vooral vooruitkijken, maar oud-50PLUS-voorzitter Geert Dales zegt wel nog een rekening met hem te willen vereffenen. Dales had bij de oprichting van de Partij voor de Toekomst een logo laten ontwerpen. Hij wil dat Otten voor gebruik van het logo en teksten op de website van de partij betaalt. Het logo was namelijk een “cadeautje voor Henk”, zei Dales eerder dit jaar. Maar dan wel voor Henk Krol.