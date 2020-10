Rutte: verkeerde inschatting gemaakt rond vakantie koning

Premier Mark Rutte heeft een “verkeerde inschatting” gemaakt en “te laat beseft” dat de vakantie van de koning en zijn gezin naar Griekenland “niet langer te rijmen was met de oplopende besmettingen en de aangescherpte maatregelen”. Zeker na de persconferentie van dinsdag 13 oktober had hij zich daarvan bewust moeten zijn, zegt Rutte in een brief aan de Tweede Kamer.

“Dit had mij eerder aanleiding moeten geven tot heroverweging van de voorgenomen vakantie. Voor het voorgaande draag ik de volledige ministeri√ęle verantwoordelijkheid.” Priv√©reizen van de koning vallen onder de ‘persoonlijke levenssfeer’, mits er genoeg rekening wordt gehouden met het “openbaar belang”. Als daarover twijfel ontstaat, is het aan de premier om dit aan te kaarten bij de koning, legt Rutte uit.

In de brief gaat Rutte ook in op de rol van vicepremier Hugo de Jonge, die tijdens de wekelijkse persconferentie op vrijdag werd bevraagd over de vakantie van de koning. De Jonge was hiervan niet op de hoogte. Zoals gebruikelijk heeft de premier De Jonge in principe niet op de hoogte gesteld. De vakantie is bij de voorbereiding van de persconferentie wel “kort aan de orde geweest naar aanleiding van een tweet. Deze tweet leidde tot navraag en nader beraad”, maar dat leidde niet tot een antwoord op de vraag of de koning op vakantie ging of niet.