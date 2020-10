Burgemeesters kijken vooruit naar feestdagen in coronatijd

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad blikken maandagavond in hun vergadering alvast vooruit naar de feestdagen. Ook gaan de bestuurders van de 25 veiligheidsregio’s het hebben onder meer over twijfelgevallen in de handhaving van de nieuwste maatregelen. De meeste maatregelen zijn helder, legde een woordvoerster uit, maar er zijn altijd puntjes waarover discussie is. Zo was eerder niet helemaal duidelijk of je de restaurants op golfbanen moet scharen onder horeca of sportkantines.

Waarschijnlijk zit burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen de vergadering weer voor. Hij was kort met vakantie en werd waargenomen door Henri Lenferink van Leiden.

Sinds de besmettingscijfers en het aantal mensen in ziekenhuizen met corona weer oplopen, komen de 25 bestuurders weer wekelijks samen. Zij adviseren het kabinet in de te nemen maatregelen. Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) is maandag aanwezig in Utrecht.

Vorige week kondigde het kabinet weer strengere regels af om de reeks besmettingen weer terug te brengen tot een beheersbaar aantal. De gedeeltelijke lockdown geldt in eerste instantie voor vier weken.