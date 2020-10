Eerste coronapatiënt per helikopter verplaatst

Voor het eerst in de tweede golf is een coronapatiënt met een helikopter verplaatst naar een ander ziekenhuis. De speciaal ingerichte helikopter steeg maandagmiddag op vanaf het Erasmus MC in Rotterdam om iemand naar de Ziekenhuisgroep Twente in Almelo te brengen. Vanuit Twente vliegt de helikopter door naar Zaandam, om daar een patiënt op te halen en naar Groningen te brengen.

In het voorjaar is deze traumahelikopter ook ingezet voor coronavervoer in Nederland en Duitsland. Toen zijn tot eind mei 66 coronapatiënten uit heel Nederland overgebracht naar Duitse ziekenhuizen. Nu zijn er nog geen patiënten naar Duitsland gebracht. In de komende dagen zou dat wel kunnen gebeuren, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Deze helikopter is het reserve-exemplaar van de Waddenhelikopter, die vliegt om ernstig zieke patiënten op te halen vanaf de Waddeneilanden. Dat vervoer blijft gewoon doorgaan: het reserve-exemplaar wordt nu ingezet als ‘coronahelikopter’.