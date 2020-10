Roemer onderzoekt verbeterpunten rijschoolbranche

Waarnemend burgemeester van de gemeente Alkmaar Emile Roemer onderzoekt hoe de kwaliteit van de rijschoolsector kan worden verbeterd. Dat doet hij op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Roemer moet begin 2021 met aanbevelingen komen over wat er beter kan. Het ministerie is het onderzoek gestart vanwege signalen van onder meer financieel wanbeleid, fraude bij examens en onjuiste voorlichting over de slagingskansen. Dit zou kunnen leiden tot onveilige verkeerssituaties, doordat weggebruikers niet goed worden opgeleid.

Tijdens het onderzoek wordt Roemer ondersteund door onder meer het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), een groep uit de rijschoolsector en het instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche (IBKI).