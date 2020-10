Al bijna 1900 coronapatiënten liggen in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is afgelopen etmaal weer flink gestegen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1859 mensen vanwege een besmetting met het coronavirus, 121 meer dan op maandag. Dat is de grootste toename in een dag sinds maart, tijdens de eerste coronagolf. “De verwachting is dat het aantal ziekenhuisopnames in de komende dagen verder zal stijgen, de druk op de ziekenhuizen neemt daarmee verder toe”, waarschuwt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1440 coronapatiënten. Dat zijn er 81 meer dan op maandag. Het aantal patiënten op de intensive care steeg met 40 naar 419. In de afgelopen 24 uur zijn 36 mensen verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Het is nog niet nodig geweest om patiënten naar Duitsland te brengen.

Eind oktober liggen vermoedelijk ongeveer 2000 coronapatiënten op een verpleegafdeling en ongeveer 500 op een intensive care.