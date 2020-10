Meer thuiswerken, minder autogebruik: hoe besparen we op de kosten?

Door de aangescherpte coronamaatregelen en de vele Nederlanders die hierdoor thuiswerken, laten we de auto vaker staan. We kopen meer lokaal, maken minder uitstapjes en pakken de fiets. Goed voor het milieu en het aantal files, en wellicht een uitgelezen kans om vaker auto’s te gaan delen. Maar deze situatie is ook een goed moment voor autobezitters om te besparen op hun autoverzekering.

Meer auto delen

Nederland telt 8,7 miljoen auto’s op 17 miljoen inwoners. Vanwege corona staan al deze auto’s nog vaker hele dagen stil. Zonde, niet waar? Dit zou een kans kunnen zijn om in te zetten op meer auto delen, maar tot het zover is, zijn er nog wel wat drempels te nemen. Waar elektrisch rijden wordt gestimuleerd door de overheid, onder andere met subsidies, is dit met auto delen nog niet het geval. Auto delen, bijvoorbeeld tussen buren, zou een behoorlijke winst zijn voor het klimaat. En voor onze eigen portemonnee uiteraard.

Duur geparkeerde auto voor de deur

Het kabinet trekt voor elektrisch autobezit tot aan 2022 meer dan 700 miljoen euro uit. Dit betekent een minimale subsidie van 5.600 euro per bezitter per jaar. Als we kijken naar autodelers is dit een bedrag van nul euro. Daarnaast betalen zij het volledige bedrag aan belastingen. De doelstelling van het kabinet voor 100.000 deelauto’s in 2018 werd niet gehaald en is doorgeschoven naar 2021. Terwijl veel mensen nu een duur geparkeerde auto voor de deur hebben staan, zou het mooi zijn als beleidsmakers hierop inspelen. Hiermee wordt zowel de CO2-uitstoot als gemaakte kosten teruggedrongen.

Autoverzekering vergelijken

Nu we de auto vaker laten staan, is het goed om te kijken waar we nog meer kunnen besparen. Voor veel mensen is de autoverzekering een flinke vaste kostenpost. Elk jaar even je autoverzekering vergelijken loont. De kleinste veranderingen in je persoonlijke situatie kunnen tot een andere premie leiden. Daarnaast kunnen er ook aanpassingen zijn bij de verzekeringsmaatschappijen.

Als je je autoverzekering gaat vergelijken, is het slim om na te gaan welke soort dekking je nu echt nodig hebt. Je kan voor WA Casco (allrisk), WA Beperkt Casco of voor de WA-verzekering, de voordeligste versie die alleen de wettelijke aansprakelijkheid dekt, kiezen. De keuze hangt vooral af van de leeftijd van je auto. Kijk ook in welke mate je afhankelijk bent van je auto. Als je weinig spaargeld hebt en je elke dag je auto nodig hebt, kan het zinvol zijn een hoge dekking te nemen. Als er dan iets misgaat, ben je in ieder geval verzekerd.

Weinig moeite en tijd

Het is belangrijk dat consumenten elk jaar hun autoverzekering vergelijken, zoals we dit ook vaak doen met onze zorgverzekering. Waarom? Omdat er in een jaar veel kan veranderen, wat weer veel invloed kan hebben op de bedragen die je betaalt. Daarbij kost het niet veel moeite en tijd. Verzekeraars regelen onderling de overstap en het opzeggen van een autoverzekering is heel simpel. Daarbij heb je na het eerste jaar vaak niet meer dan één maand opzegtermijn. Dat niet alleen: tegenwoordig mogen consumenten bij meer dan de helft van de autoverzekeringsmaatschappijen elke dag opzeggen.