Minister kan dumpvlucht naar risicogebied niet verbieden

Vluchten tegen extreem lage prijzen naar gebieden die wegens het coronavirus op oranje staan, kunnen niet verboden worden. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen juridisch advies over deze kwestie gevraagd, maar er zijn geen gronden om de vluchten te verbieden.

Dat meldt Van Nieuwenhuizen in een brief aan de Kamer. Ze heeft hiervoor gekeken naar regels over eerlijke concurrentie en volksgezondheid. Omdat een verbod niet mogelijk is, heeft de bewindsvrouw de problemen met dumpvluchten naar risicogebieden in Europees verband aangekaart. Met Europese collega’s heeft ze ook het voorstel van D66 om een minimumprijs in te voeren besproken, maar “dit heeft nog niet tot concrete resultaten geleid”.