Rechtbank Den Haag: horeca blijft dicht

De horeca mag voorlopig de deuren nog niet openen. Dat oordeelt de rechter in een door de Haagse bodega De Posthoorn aangespannen kort geding dat dinsdagochtend diende. Meer dan zestig horecaondernemers sloten zich daarbij aan.

Het kabinet maakte vorige week een pakket strengere maatregelen bekend om de uitbraak van het coronavirus terug te dringen. Restaurants, lunchrooms en caf├ęs moeten een maand de deuren sluiten, afhaal blijft wel mogelijk. Via de rechter wilden de horecaondernemers deze maatregel van tafel. Zij vrezen voor hun voortbestaan. De rechtbank Den Haag gaat daar echter niet in mee en wijst de vorderingen af. De restaurantdeuren blijven dus dicht.

Omdat de uitspraak al enkele uren na de behandeling van het kort geding is, is er nog geen toelichting op de afwijzing. Deze volgt over twee weken.

Het water staat veel horecabedrijven aan de lippen, of meer dan dat. Veel ondernemers zijn failliet of dreigen dat op korte termijn te gaan, zei advocaat Simon van Zijll in de rechtbank namens de horecaondernemers. “Ook na de sluiting van de horeca zal corona er nog steeds zijn. Wat wel zou verdwijnen is een groot deel van de mooie horecabedrijven die ons land rijk is”, zei de advocaat. Hij noemde de maatregelen “willekeurig en disproportioneel”.

Absoluut niet, reageerde de landsadvocaat. De Staat betoogde dat er geen andere mogelijkheid is dan sluiting. “We bevinden ons midden in de tweede golf, vooralsnog zwelt die nog aan in plaats van dat deze afzwakt”, aldus de landsadvocaat. Er is “zonder meer” sprake van ingrijpende maatregelen, gaf hij toe. “Maar we zitten nu in een uitzonderlijke positie.” Hij wees ook nog op de steunmaatregelen van de overheid, waar alle ondernemers aanspraak op kunnen maken.

Afgelopen vrijdag gaf een rechter in Berlijn elf restaurants daar gelijk in een kort geding. Inzet van die zaak was de opgelegde sluitingstijd van restaurants om 23.00 uur. De rechter zei dat de Duitse gezondheidsautoriteiten met hun statistieken hebben aangetoond dat sluiting op een bepaalde tijd geen extra voordeel oplevert naast de reeds ingevoerde beperkingen, zoals bijvoorbeeld hygi├źnische maatregelen of maximale aantallen gasten.