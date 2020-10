Het aantal aanrijdingen met dieren neemt toe. In 2014 noteerde het Verbond van Verzekeraars nog bijna zesduizend aanrijdingen, maar vorig jaar waren het er al tienduizend. Een aanrijding met een dier veroorzaakt gemiddeld 1600 euro schade.

De meeste aanrijdingen gebeuren op de Veluwe en in het oosten van het land, waar veel wild in de bossen leeft. Vooral ree├źn, dassen en wilde zwijnen komen regelmatig voor de wielen van een auto terecht. In de afgelopen week noteerde de Stichting Wildaanrijdingen Nederland al meer dan vijftig botsingen. Maar het zijn er waarschijnlijk meer, omdat lang niet iedereen een wildaanrijding meldt, hoewel dat wettelijk wel verplicht is.

Wie een dier aanrijdt, is strafbaar als dat niet bij de politie wordt gemeld. De politie stuurt een jager of faunabeheerder naar de plek van het ongeluk. De vakman verlost het dier uit zijn lijden als dat nog nodig is en zorgt voor afvoer. Doodgereden wild mag dus niet voor eigen consumptie of verkoop meegenomen worden.

Volgens de Jagersvereniging en de Vereniging Het Ree zijn er opmerkelijk veel ongelukken rond de tijd dat de klok net is verzet. Omdat dit weekeinde de wintertijd ingaat, start de Jagersvereniging woensdag in vijf Veluwse gemeenten met een campagne om automobilisten te waarschuwen. De Jagersvereniging pleit er ook voor om de wettelijke regels rond wildaanrijdingen op te nemen in het theorie-examen van het CBR.