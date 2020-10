Eis: 10 maanden cel voor wegmaken lijk in opdracht van crimineel

Tegen Emiele Z. is woensdag in de rechtbank in Den Haag een celstraf van tien maanden onvoorwaardelijk geëist voor onder meer het wegmaken van het lijk van een man uit Vlaardingen. Hij deed dat in opdracht van de later geliquideerde crimineel Karel Pronk. Waarom het lijk van de man weg moest, heeft Z. niet gevraagd. “Karel Pronk was niet het soort man dat je dat soort vragen gaat stellen”, vertelde hij de rechter.

Het lichaam van de Vlaardinger werd juli 2017 gevonden bij een parkeerplaats in Rijswijk. De 50-jarige Z. uit Delft had het lichaam daarvoor samen met iemand anders opgehaald in een drugspand in Vlaardingen, schoongemaakt, aangekleed, in zijn busje geladen en gedumpt.

Omdat DNA van Z. op een snoer onder het lichaam werd gevonden, werd hij aanvankelijk verdacht van moord. Nu is dat niet meer zo, liet de officier van justitie weten. Hoewel het er in eerste instantie op leek dat het slachtoffer was gewurgd, kon geen doodsoorzaak worden vastgesteld. Het kon ook een overdosis drugs zijn geweest, concludeerden deskundigen.

Z. vertelde in de rechtbank nogmaals helemaal niets te weten van de persoon die hij moest verplaatsen, niet eens zijn naam. Destijds was hij zwaar verslaafd aan de drugs. De 10.000 euro die hij overhield aan de klus van Pronk, heeft hij allemaal opgemaakt aan drugs. Nu is hij helemaal clean, vertelde hij de rechter.

De bekende Delftse crimineel Pronk werd augustus 2018 doodgeschoten. Hells Angel Errol J. is afgelopen juni veroordeeld tot 21 jaar cel voor deze moord. Pas na de dood van Pronk is Z. gaan verklaren. Eerder vreesde hij naar eigen zeggen voor zijn leven. Er zou een dodenlijst circuleren waar de naam van Z. op stond, waarschuwde de politie hem.

Z. wordt ook nog verdacht van onder meer een mishandeling en wapenbezit. Dat zou niets met het weggemaakte lijk te maken hebben.