De meeste middelbare scholen geven op dit moment nog fysiek les, zegt de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. Woensdag meldde Het Parool dat een aantal scholen in Amsterdam tijdelijk is overgestapt naar deels digitaal lesgeven. “Dat komt inderdaad voor”, aldus een woordvoerder van de VO-raad, “maar het zijn uitzonderingen.”

Leerlingen van het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam krijgen volgens Het Parool op dit moment gedeeltelijk via een zoomverbinding les. Het aantal coronabesmettingen op de school liep op, waarna is besloten een deel van het onderwijs op afstand te doen in de hoop een grote uitbraak te voorkomen. Eerder werd ook bekend dat op het Spinoza Lyceum gedeeltelijk online wordt lesgegeven, omdat het aantal coronabesmettingen op de school opliep.

Sommige middelbare scholen moeten inderdaad tijdelijk digitaal lesgeven, wanneer er een aantal besmettingsgevallen tegelijk op een school is, aldus de woordvoerder van de VO-raad. Maar wat volgens hem vaker voorkomt is dat een paar leerlingen thuis moeten blijven omdat ze besmet zijn of in quarantaine moeten. Scholen geven dan alleen die leerlingen tijdelijk online les, bijvoorbeeld via een livestream vanuit de klas. “Maar ook dat geldt dan alleen tot de leerlingen weer naar school kunnen komen. Over het algemeen geven middelbare scholen gewoon fysiek les.”

Middelbare scholen in het zuiden en midden van het land hebben deze week herfstvakantie. Scholen in het noorden van het land hadden vorige week vakantie en zijn maandag weer begonnen.