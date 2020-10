OM eist tot 16 jaar cel voor moordpoging in spyshop

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep gevangenisstraffen geëist van zestien en dertien jaar tegen twee verdachten van een moordpoging op een medewerker van een Amsterdamse spyshop. Ook wil het OM dat beide verdachten elk ruim 265.000 euro aan schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

De 56-jarige Marcel S. sloeg op 28 augustus 2018 met een AK47-geweer in op het slachtoffer, nadat hij eerst vergeefs had geprobeerd hem neer te schieten. De 22-jarige medeverdachte Quinzinho N. bestuurde de vluchtauto. Het slachtoffer heeft aan de moordpoging blijvend letsel overgehouden en is volledig arbeidsongeschikt verklaard.

De rechtbank in Amsterdam legde in november een gevangenisstraf van dertien jaar op voor de hoofdverdachte. De medeverdachte kreeg twee jaar jeugddetentie, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Ook werd geëist dat beide verdachten het slachtoffer elk ruim 200.000 euro betalen. Zowel de verdachten als het OM gingen in hoger beroep tegen dat vonnis. De officier van justitie had eerder twintig en vijftien jaar gevangenisstraf geëist.

Het OM was het er niet mee eens dat bij de jongere verdachte jeugdstrafrecht werd toegepast. Uit het laatste reclasseringsrapport zou blijken dat de man als volwassene kan worden berecht. “Hij is allesbehalve kinderlijk en onder leeftijdgenoten zeker geen meeloper”, aldus de advocaat-generaal, de officier van justitie in hoger beroep. Daarnaast wordt het de oudere verdachte aangerekend dat hij nog steeds zwijgt over het motief van zijn daad.

Het gerechtshof in Amsterdam doet over twee weken uitspraak.