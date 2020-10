Onderhuids van Emma Branderhorst wint op Cinekid Filmfestival

De korte film Onderhuids van Emma Branderhorst (25) heeft de prijs voor Beste Korte Nederlandse Film gewonnen op het Cinekid Filmfestival. Onderhuids ging eerder dit jaar al in première op de Berlinale.

Onderhuids vertelt het verhaal van meidenvenijn, het onderhuidse en geniepige gedrag tussen meisjes onderling. De film volgt het leven van Keesje, een wat introverte tiener van 15 jaar. Keesje maakt deel uit van een synchroonzwemteam dat traint voor het nationale kampioenschap. De onderhuidse spanningen in de groep zijn voelbaar. Bang om er niet meer bij te horen, verliest Keesje zichzelf en vervreemdt ze steeds meer van de rest.

Meidenvenijn

De film ligt Branderhorst – die vorig jaar afstudeerde aan de Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten – na aan het hart. Als puber had ze in haar vriendinnengroep ook veel met meidenvenijn te maken. Soms werd er over haar geroddeld, werd ze uitgelachen of buitengesloten. Maar de volgende dag was zij juist weer degene die buitensloot of roddelde. Een zeer herkenbare thematiek voor haar dus. Reden waarom ze dit verhaal met zoveel passie heeft willen vertellen.

Branderhorst: “Ik moest deze film maken om te laten zien hoe ver meisjes gaan om ergens bij te horen en gezien te worden. Meidenvenijn kan zulke vormen aannemen dat het uiteindelijk ten koste gaat van jezelf. Daarom zijn we ook zo trots dat zoveel jongeren de film nu zien. Als we hen maar een klein beetje bewuster kunnen maken van dat venijn en wat het met je kan doen, is de film voor ons meer dan geslaagd.”

Tekst: Arjen de Jong