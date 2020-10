‘Zorgen KWF om financiering inloophuizen voor kankerpatiënten’

KWF Kankerbestrijding maakt zich grote zorgen over de inloophuizen in Nederland voor mensen die kanker hebben of hebben gehad. De helft van de in totaal 75 inloophuizen kampt met financiële problemen en heeft het echt zwaar, zegt een woordvoerster van KWF bij Hart van Nederland. “We denken dat het landelijk alles bij elkaar ongeveer om 1,5 miljoen euro gaat.”

Ze vindt het tijd om de noodklok te luiden: “Het is echt een groot probleem, het water staat veel van de inloophuizen aan de lippen. We zien dat ze het heel erg zwaar hebben, omdat er geen geld meer binnenkomt. De evenementen waar ze het van moeten hebben, zijn dit jaar allemaal niet doorgegaan.”

Volgens Tonia van der Wal, die met haar man Inloophuis Medemblik runt, lopen de kosten door, maar komt er geen geld meer binnen uit sponsorevenementen: “Dat is allemaal weggevallen. Daarnaast lijkt het erop dat mensen en bedrijven minder geld doneren, het is een onzekere tijd.” Van der Wal wijst op het belang van de inloophuizen: “De eenzaamheid wordt groter door corona, dus het is belangrijk dat mensen bij ons terecht kunnen om te praten of voor steun.”