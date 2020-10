20 jaar cel en tbs voor doodschieten van rapper Feis

De rechtbank legt een gevangenisstraf van 20 jaar en tbs met dwangverpleging op aan Silfano M. (26) voor het doodschieten van rapper Feis.

De 32-jarige Faisal Mssyeh, de echte naam van de rapper, werd in de nieuwjaarsnacht van 2019 om 4.00 uur ‘s nachts doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Zijn broer raakte daarbij zwaargewond en overleefde de schietpartij ternauwernood.

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde de Rotterdammer M. donderdag ook voor een beschieting van een auto in Schiedam met daarin een politieagent in opleiding. Een kogel raakte de bestuurdersstoel.

De opgelegde straf is gelijk aan de strafeis van de officier van justitie. De rechtbank spreekt van zeer ernstige feiten: “De verdachte ging op pad met een vuurwapen op zak en heeft gericht geschoten. De gevolgen zijn verstrekkend voor de slachtoffers en mensen ver daarbuiten die het verdriet voelen. Het roept bovendien gevoelens van onveiligheid op.”

M. ontkent te hebben geschoten, maar meerdere getuigen hebben hem aangewezen als schutter. Hij zou meerdere schoten hebben afgevuurd op de broers na een opstootje bij de uitgang van een café. Feis liep op krukken en had bij het verlaten van het café extra ruimte nodig. Gedrang bij de deur leidde tot een woordenwisseling. Buiten zijn beide broers vervolgens beschoten. De rechtbank noemt het onbegrijpelijk en onvoorstelbaar dat de verdachte “bereid is te schieten bij een onbenullige woordenwisseling”.

De rechtbank heeft de tbs-maatregel opgelegd, omdat de dader zou lijden aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis. M. wilde niet meewerken aan een onderzoek naar zijn geestesvermogens. Maar voor de rechtbank staat vast dat hij een beperkte intelligentie heeft en noemt hem zwakbegaafd. Bovendien ondervindt M. duidelijke problemen met het gebruik van alcohol en verdovende middelen.