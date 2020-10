Bemanning Nederlands marineschip op Curaçao in quarantaine

Een bemanningslid van het marineschip Zr. Ms. Groningen, dat bij marinebasis Parera ligt op Curaçao, is besmet met Covid-19. Dat bevestigt de woordvoerder van Defensie in het Caribisch Gebied donderdag tegenover de Curaçaose website NU.cw. De bemanning van het gehele marineschip zit momenteel in preventieve quarantaine.

Na de ontdekking van de besmetting zijn direct maatregelen getroffen. Er heeft volgens Defensie bron- en contactonderzoek plaatsgevonden. Woordvoerder Stefan de Haan zegt dat het schip “operationeel gereed” is. Wanneer de situatie daarom vraagt, kan de Groningen direct uitvaren en zijn taken oppakken, zo zegt de woordvoerder.

Zr.Ms. Groningen is sinds juli 2020 als stationsschip actief in het Caribisch gebied. Het vaartuig wordt daar ingezet voor kustwachttaken, reddingsacties, counter-drugsoperaties en het verlenen van noodhulp.