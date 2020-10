‘Bijna driekwart van bedrijven laat onnodig licht branden’

Bijna driekwart (72 procent) van de bedrijven laat onnodig licht branden in het donker, stellen de Natuur en Milieufederaties donderdag op basis van eigen onderzoek. Vrijwilligers hebben in de afgelopen maand 1327 foto’s gemaakt van onnodige verlichting bij bedrijven. De bedrijven verspillen volgens de federaties met overbodige verlichting evenveel stroom als 150.000 huishoudens gemiddeld verbruiken.

Zaterdag is het de Nacht van de Nacht, een jaarlijkse campagne voor het behoud van het donker als natuurverschijnsel. Gewoonlijk zijn er in die nacht honderden activiteiten in het duister, maar dit jaar is het evenement wegens de maatregelen tegen het coronavirus alleen op Facebook en YouTube.

De federaties hebben donderdag een meldpunt geopend waar mensen foto’s kunnen plaatsen van overbodige verlichting waar ze last van hebben. Onderzoek heeft eerder al aangetoond dat meer dan een miljoen Nederlanders ernstig last hebben van lichthinder en daar slecht door slaapt. De Natuur en Milieufederaties constateren dat steeds meer bedrijven hun verlichting of reclame de hele nacht laten branden, nu dat door ledlampen veel goedkoper is geworden. “Nederland is een van de landen met de meeste verlichting ’s nachts. Dat is ook slecht voor dieren, die ervan in de war raken.”

Op www.maghetlichtuit.nl kunnen mensen hun foto’s van lichthinder plaatsen. Medewerkers van Nacht van de Nacht zullen gemeenten of bedrijven dan vragen om er iets aan te doen, aldus de federaties.