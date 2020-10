Reisbranche wil aanpassing reisadvies Canarische eilanden

Reisbrancheorganisatie ANVR dringt er bij het ministerie van Buitenlandse Zaken op aan om het huidige reisadvies voor de Canarische eilanden aan te passen. Volgens de branche zouden vakanties naar de Canarische eilanden op korte termijn weer tot de mogelijkheden moeten behoren. Duitsland besloot onlangs ook al om zijn reisadvies voor de Spaanse archipel aan te passen.

“De Canarische eilanden zijn zeker voor het najaar en de winter een enorm belangrijke bestemming voor onze sector, waardoor een stukje van het winterseizoen nog enigszins gered kan worden na al acht maanden praktisch stil te liggen”, zegt ANVR-voorzitter Frank Oostdam.

Genomen coronamaatregelen op de eilanden hebben er inmiddels voor gezorgd dat het aantal besmettingen er al weken onder de 50 per 100.000 inwoners ligt. Om die reden heeft het Robert Koch Institut, het Duitse RIVM, de Canarische eilanden vanaf aanstaande zaterdag ‘open’ gezet voor het houden van vakantie, aldus de ANVR.

Oostdam benadrukt dat de Nederlandse reisbranche de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken op de voet volgt. Veel bestemmingen zijn vanwege code ‘oranje’ daardoor helaas al maanden niet toegankelijk. “Maar als reizen naar een bestemming wél mogelijk is, dringen we er op aan om het advies af te schalen naar ‘geel’ of ‘groen’.”