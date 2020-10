Tips en tricks bij de aanschaf van een lockdownbestendige camera

Sinds kort zijn we weer min of meer in lockdown en zijn we massaal thuis aan het werk. Er is dan ook een ware run ontstaan op alles wat met beeld en geluid te maken heeft. Waar we tijdens de eerste lockdown wellicht nog wat improviseerden met wazige, ingebouwde webcams en krakende microfoons, willen consumenten nu graag structureel betere spullen in huis hebben. Maar wat heb je dan nodig om het leven thuis zo aangenaam mogelijk te maken?

Die oude, vertrouwde camera op je telefoon

Je kan in principe met elke camera een goede foto maken. Vaak kom je dan ook een heel eind met je telefoon als je even wil beeldbellen. Maar je kan niet elke foto of video met een dergelijke camera maken. En dat is toch wel een wezenlijk verschil. Vooral aangezien deze fase toch wat langer lijkt te gaan duren, en we dus vaak net wel die specifieke dingen willen die onze telefoon of ingebouwde webcam niet kan.

Zoveel soorten, zoveel smaken

Je wil professioneel voor de dag komen tijdens een videoconferentie, of mooie beelden schieten die je kan delen op social media. Je wil superslimme software, heel ver in kunnen zoomen, gewoon een heel scherp, stabiel beeld, of juist dat je de camera makkelijk kan verplaatsen. Welke camera het best bij jou past, ligt dan ook aan wat je wensen zijn.

Verschillen tussen videocamera’s

Zo loop je met een camcorder makkelijk rond – ze zijn erop gemaakt handzaam te zijn. En ze zijn goedkoper dan professionele camera’s. Maar met die professionele camera kan je natuurlijk nog mooiere beelden maken. Een vlogcamera heeft de extra’s die je graag wil hebben bij het maken van een vlog: een kantelbaar scherm of een microfoon bijvoorbeeld. Maar mocht je de extreme sporten waarmee je nu je dagen vult graag willen vastleggen, dan is een action-camera misschien een beter idee. Die kan tegen een stootje en is makkelijk ergens aan vast te monteren.

Verschillen tussen fotocamera’s

Met een 360-graden-camera maak je plaatjes waarin je alles om je heen ziet, in plaats van alleen dat ene stukje. Voelt toch net even anders, als je vrienden en volgers op social media echt even zijn waar jij bent. Een compacte camera is een serieuze digitale camera die je toch makkelijk meeneemt. Maar als je de lens wil verwisselen en meer instellingen wilt, is een systeemcamera een fijnere optie. Die is dan natuurlijk wel een maatje groter.

Een beeld vol mogelijkheden

Een spiegelreflexcamera zorgt er dankzij het spiegelsysteem voor dat je zonder vertraging ziet wat er gebeurt – vooral fijn als je snelle objecten wil fotograferen – maar weegt wel veel. En zo kunnen we nog wel even doorgaan, want los van de camera zijn er natuurlijk nog allerlei hulpmiddelen te krijgen die het beeld meteen een stuk beter maken; zelfs al maak je dat met je telefoon. Denk aan een statief, of een ‘light ring’ – het geheim achter al die prachtig belichte foto’s en video’s van professionals. Of dronecamera’s, ook een tamelijk fantastische uitvinding als je juist graag wil zien wat er gebeurt buiten je eigen muren.

Kortom, in het echte camerawerk kan je je heerlijk verliezen.